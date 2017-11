Ibrahimovic comenta momento da seleção sueca e aponta “Zlatan italiano”

Zlatan Ibrahimovic se aposentou da Suécia em 2016, após a eliminação na Eurocopa, disputada na França. Mais de um ano depois do capítulo final de sua história na seleção de seu país, o atacante do Manchester United vive a expectativa de ver seus ex-companheiros se classificarem para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em entrevista à Sky Sport, o jogador deu sua opinião a respeito do que mudou na equipe após sua saída.

“Quando eu jogava, todos esperavam que nós ganhássemos o mundial ou a Eurocopa. Era a pressão que eu recebia, que vinha de fora. Hoje, sem essa pressão, o jogo coletivo tem prevalecido. Se ganhar ou se perder, tanto faz, não é o mesmo que antes”, afirmou.

A Suécia enfrenta a Itália nesta sexta-feira, a partir das 17h45, pelo confronto de ida da repescagem para a Copa do ano que vem. Sobre o confronto, Ibra admite que a missão dos suecos não será simples. “Serão dois jogos bonitos, não serão fáceis. Serão complicados para ambos os times. Suécia fará de tudo para passar e a Itália também”, destacou, completando ao dizer quem é o ‘Ibrahimovic da Itália’. “O Ibra italiano é Verratti. Ninguém é melhor que ele na equipe atual”.

Por fim, dando esperanças aos fãs de seu futebol, Zlatan falou sobre a possibilidade de voltar a vestir o uniforme amarelo da seleção sueca. “Meu desejo é voltar a jogar, veremos o que se passa futuramente. Já escrevi minha história. Mas seria bonito ver a Suécia jogando a Copa do Mundo”, apontou ele, dono de 62 gols em 116 partidas representando seu país.

Aos 36 anos de idade, Ibra ficou de fora da primeira metade da temporada do Manchester United. Porém, o atacante vive a expectativa de retornar aos gramados ainda em 2017. Ele assistirá das arquibancadas o duelo entre Suécia e Itália desta sexta-feira, que será disputado na Friends Arena, em Estocolmo, capital do país escandinavo.