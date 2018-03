Henrique destaca persistência para desencantar pelo Corinthians

Atuando em uma equipe em que os zagueiros já se habituaram a contribuir com o ataque, Henrique precisou de sete jogos para anotar o seu primeiro gol a serviço do Corinthians. Foi ele quem abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste domingo, em Ribeirão Preto.

Segundo o próprio Henrique, a persistência foi determinante para o seu gol. Aos quatro minutos do segundo tempo, o zagueiro fez um desarme no campo de defesa e resolveu se lançar ao ataque. Na sequência da jogada, o atacante Romero recebeu boa enfiada de bola do volante Maycon e cruzou da direita para o reforço vindo do Fluminense cabecear para dentro.

“Roubei a bola e tive o sentimento de ir para a frente para ver se saía alguma coisa”, comentou Henrique, que acreditava no gol já havia algum tempo. “Estava batendo na trave nos últimos jogos, mas, graças a Deus, fui feliz em marcar hoje.”

O defensor também fez questão de valorizar o rendimento coletivo do Corinthians. Após um primeiro tempo monótono, sob calor intenso em Ribeirão Preto, o time melhorou no segundo e fechou o placar com um belo gol de cobertura do volante Gabriel.

“O grupo está de parabéns pelo que fez. Alguns jogadores entraram no time hoje, mas a determinação se manteve igual, mesmo com o calor. Estamos de parabéns pela vitória”, concluiu Henrique, que teve o quase xará Pedro Henrique como parceiro de zaga neste fim de semana. O paraguaio Balbuena foi um dos atletas poupados pelo técnico Fábio Carille da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.