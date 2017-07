Há 20 anos, Alex estreava pelo Palmeiras

No dia 5 de julho de 1997, Alex começava sua trajetória na Sociedade Esportiva Palmeiras. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Coritiba, clube pelo qual se tornou jogador profissional em 1995 e onde ficou até o início de 1997, quando foi transferido para o time paulista.

Rapidamente, se tornou ídolo da torcida. Conquistou a Copa Mercosul, a Copa do Brasil em 1998, a Libertadores da América em 1999 e o Torneio Rio-São Paulo de 2000. Foram 141 jogos, 78 gols e esteve presente em momentos marcantes como as vitórias sobre o Corinthians pelas Libertadores de 1999 e 2000 que acabaram eliminando o rival da competição.

Soma também diversos prêmios individuais conquistados na época em que atuava pelo Palmeiras, como Melhor jogador do Campeonato Paulista em 1998, Jogador com mais assistências do Campeonato Brasileiro também em 1998 e artilheiro do Campeonato Paulista em 1999.

No ano 2000, teve rápida passagem pelo Flamengo e depois retornou ao Palmeiras em 2001, sendo negociado com o Cruzeiro. Ficou no clube mineiro até o fim do ano quando foi dispensado. Em 2002, retornou novamente ao time paulista e marcou um dos gols mais marcantes de sua carreira contra o São Paulo pelo torneio Rio-São Paulo daquele ano, no qual deu dois chapéus nos zagueiros tricolores, sendo o último, em Rogério Ceni.

Para relembrar a data do começo de sua vitoriosa carreira, Alex divulgou uma foto daquela época em sua conta no Instagram, agradecendo ao clube por tudo que viveu em sua passagens por lá.

05/07/1997 fazia minha primeira partida com a camisa do Palmeiras. Depois tiveram mais 277 partidas no qual criou-se um elo de respeito mútuo e mtas emoções. Obrigado Palmeiras. #20anosatras😱⚽️🏆 Uma publicação compartilhada por alexdesouza (@alexcfc10) em Jul 5, 2017 às 7:26 PDT



Quem também estreava pelo alviverde no mesmo dia do mesmo ano era Luiz Felipe Scolari. E ainda nesse mesmo dia, o Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guaiaquil pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogo que acontece novamente na noite desta quarta-feira, válido pela mesma fase da mesma competição.