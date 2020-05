Há 15 anos, São Paulo aplicava maior goleada sobre o Corinthians pelo Brasileiro

Há 15 anos, o São Paulo encarou o Corinthians no Estádio do Pacaembu e saiu com uma grande goleada. No dia 8 de maio de 2005, o Tricolor Paulista venceu o Timão por 5 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória foi a mais elástica sobre o rival alvinegro na história da competição nacional.

Comandado por Paulo Autuori, que estava fazendo sua estreia pelo clube, o São Paulo definiu a partida logo no começo, com três gols nos 17 primeiros minutos. Rogério Ceni, aos três minutos, Luizão, aos 13, e Danilo, aos 16, abriram 3 a 0 para o time do Morumbi.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Júnior avançou com a bola e tocou para Luizão balançar as redes. E aos 28, Cicinho marcou um golaço para fechar o placar para o Tricolor. O Corinthians descontou apenas nos minutos finais, com Carlos Alberto.

Após a derrota, alguns torcedores do Timão invadiram o gramado do Pacaembu para protestar contra a atuação do time. Dois dias depois, a diretoria do clube alvinegro anunciou a demissão do técnico Daniel Passarella.

Com o resultado, o São Paulo chegou a sete partidas consecutivas sem perder para o rival. A série invicta, que totalizou 13 jogos, só viria a ser interrompida no dia 7 de outubro de 2007, quando o Corinthians venceu por 1 a 0. A última derrota do clube do Morumbi no Majestoso havia sido no dia 22 de março de 2003, pelo Campeonato Paulista.

No mesmo ano, o Tricolor, que já era campeão do Campeonato Paulista, ainda viria a conquistar a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Já o Timão ganharia o troféu do Campeonato Brasileiro.

