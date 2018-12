Guarani tem interesse em Diego Cardoso, do Santos

O Guarani tem interesse em Diogo Cardoso, atacante destaque da extinta categoria sub-23 no Santos e artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014.

Esse é o quarto jogador na mira do Bugre para 2019. A equipe quer a permanência dos meias Matheus Oliveira e Rafael Longuine e gostaria de contar com o atacante Rodrigão.

O Guarani espera por um contato do Peixe para saber em qual modelo de negócio avançar – o contrato de Diego vai até o fim de 2019. Há três opções: empréstimo curto, até o fim do Estadual, renovação com liberação por uma temporada e saída em definitivo, com uma compensação financeira.

O Vitória é outra equipe interessada em Diego Cardoso. Os representantes do atacante esperam por uma definição ainda nessa semana.