Gremistas lançam campanha na internet para impedir embarque de Luan

A iminente venda do atacante Luan para o Spartak, de Moscou, gerou frustração na torcida gremista. Pelo Facebook, a torcedores tricolores criaram um evento para impedir que o jogador embarque para a Rússia. A brincadeira já conta mais com a participação de mais de 3 mil interessados afirmando que irão ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na sexta-feira (data do embarque) formar um cordão humano.

Luan deve realizar nesta quarta-feira sua última partida vestindo a camisa do Grêmio. O time gaúcho aceitou a proposta que gira em torno de 25 milhões de euros vinda do Spartak. Os detalhes entre o clube gaúcho e o russo já estão acertados. Agora falta apenas o acerto de contrato com o atleta.

Caso se confirme o valor, esta pode ser a 7ª maior transferência internacional do Brasil e a maior do Grêmio. A venda se iguala a transação de Gabigol, do Santos para a Inter de Milão, e a de Bernard, do Atlético-MG para Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O clube gaúcho promete divulgar no site oficial os valores referentes à venda do atleta após o ato ser concretizado.