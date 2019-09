Goleiro Bruno tem estreia marcada pelo Poços de Caldas

Depois de ser anunciado pelo Poços de Caldas FC no final de agosto, o goleiro Bruno já tem data marcada para fazer sua estreia com a camisa do clube mineiro. O time fará um amistoso contra o União Mogi, de Mogi das Cruzes, no dia 6 de outubro. A partida acontecerá às 10h, no Estádio Ronaldo Junqueira, conhecido como “Ronaldão”.

Bruno, no entanto, ainda está treinando separado do elenco. O goleiro cumpre pena em regime semiaberto em Varginha-MG pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, além do sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Dessa forma, está apenas realizando treinos individuais com um preparador físico.

Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira e poderão ser adquiridos no escritório do clube. As entradas para área descoberta custarão R$ 25 e R$ 20 no setor descoberto. No entanto, poderão ser compradas antecipadamente por R$ 20 e R$ 15, respectivamente.