Goiás avança pelo empréstimo de Daniel Guedes, do Santos

O Goiás avançou nesta quinta-feira pela contratação do lateral-direito Daniel Guedes, do Santos, por empréstimo até o fim dessa temporada.

Depois do técnico Jorge Sampaoli optar por treinos separados do elenco para o jogador de 24 anos, o Peixe voltou a dizer “sim” ao empréstimo, mesmo com a prioridade para a venda do atleta. O Goiás pagaria 100% dos salários – valor de compra fixado ainda não foi discutido.

A expectativa de Guedes é viajar para Goiânia no início da próxima semana, mas seus representantes temem mais uma reviravolta na história. Anteriormente, havia tudo acordado, mas o presidente José Carlos Peres não sacramentou o negócio.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o vice de futebol do Goiás, Mauro Machado, admitiu que “realmente as conversas evoluíram bem”.

Além do Goiás, Bahia e Botafogo procuraram Daniel Guedes, mas o lateral optou pelo Esmeraldino depois de uma ligação do técnico Maurício Barbieri. O Menino da Vila perdeu espaço com Sampaoli e é a terceira opção para a posição, atrás de Victor Ferraz e Matheus Ribeiro e não inscrito no Campeonato Paulista.

