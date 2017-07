Ganso elogia escolha de técnico tricolor e revela torcida por Dorival

Entre os grandes jogadores que passaram recentemente pelo São Paulo, Paulo Henrique Gano tem um destaque especial. Atualmente, defendendo as cores do Sevilla, o ex-são-paulino mandou um recado ao time paulista e desejou sorte ao novo comandante tricolor, Dorival Junior.

“O Dorival é um dos melhores treinadores com o qual eu já trabalhei. Além disso, é uma excelente pessoa, um cara honesto e de muito caráter. Estou na torcida para que tenha muito sucesso no tricolor”, disse o meia que já atuou com o treinador Dorival em sua passagem pelo Santos.

O ex-comandante santista fez com que Ganso ganhasse ainda mais destaque no cenário nacional, pois o treinador participou de um dos melhores momentos da carreira do armador. Quando trabalharam juntos no Santos, além das conquistas, ambos obtiveram 65% dos pontos disputados: 37 vitórias, oito empates e 16 derrotas, em 61 partidas.

Desta vez, Dorival terá que provar que consegue tirar um time de uma situação complicada. Com o São Paulo, o técnico terá a missão de reabilitar a equipe no Brasileirão e valorizar o trabalho dos jogadores formados em Cotia, assim como fez com Ganso e Neymar, em seu ex-clube.