Gabriel e Sheik gravam vídeo com Romero em apoio a paraguaios

Após as polêmicas envolvendo a declaração de Romero sobre o Santos, no final de semana, que desencadearam até um discurso contra a xenofobia do paraguaio, companheiros do atleta resolveram prestar seu apoio ao atacante. Em vídeo publicado nas redes sociais do volante Gabriel, ele e Emerson Sheik exaltaram o jogador.

“Aí Sheik, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. O que você acha dos paraguaios, mano?”, questionou o meio-campista. “Paraguaio, não gosto, não”, brincou Sheik, antes de emendar. “Gosto e respeito muito”, continuou. “Para c…”, endossou Gabriel, arrancando um sorriso dos companheiros. “É nóis (sic)”, disse Romero, ao fundo da gravação, fazendo um sinal de vitória com os dedos.

A publicação ainda marcou o zagueiro Balbuena, outro paraguaio do elenco, e pediu respeito a todas as nacionalidades. Ela chega um dia depois de o defensor manifestar repúdio a um comentarista de rádio chamar o Paraguai de “aldeia indígena” e “lugar que vive de contrabando”.