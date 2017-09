Gabriel e Clayson viram desfalques do Corinthians contra o Vasco

O Corinthians não contará com o volante Gabriel nem com o meia-atacante Clayson diante do Vasco, no próximo domingo, em Itaquera. A dupla foi punida com cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Santos, neste fim de semana, na Vila Belmiro, e precisará cumprir suspensão automática.

O substituto de Gabriel provavelmente será Paulo Roberto, seu reserva imediato. Já Clayson, que entrou no lugar de Romero do segundo tempo do clássico, é suplente e não tem aproveitado as chances recebidas para atuar.

Apesar das baixas, o técnico Fábio Carille vive a expectativa de ganhar um reforço na próxima rodada. O lateral esquerdo Guilherme Arana já estava recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas voltou a acusar o problema e virou desfalque de última hora contra o Santos. Caso não enfrente também o Vasco, Marciel seguirá na sua vaga.

Antes de voltar a se preocupar com o Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá que pensar na Copa Sul-Americana. Na noite de quarta-feira, em Itaquera, iniciará o confronto de oitavas de final contra o Racing, da Argentina.