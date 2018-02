Gabriel cita cobranças internas para o Corinthians reverter a má fase

O volante Gabriel evita dar justificativas para o mau momento do Corinthians, que perdeu os seus dois últimos jogos pelo Campeonato Paulista, para Santo André (2 a 1, na última sexta-feira, no Bruno José Daniel) e São Bento (1 a 0, na quarta-feira, em Itaquera). O jogador já não gosta nem de ouvir que o pouco tempo de trabalho em 2018 explica o mau momento.

“Até me incomodo um pouco em dizer que é início de temporada. O Corinthians não quer saber se início, meio ou final. O Corinthians tem que entrar em campo para vencer”, exigiu Gabriel, citando as cobranças internas para reverter as adversidades. “É lógico que estamos nos cobrando para as coisas voltarem a fluir de uma forma mais natural. Tenho certeza de que isso acontecerá novamente”, confiou.

Veja como foi o dia do Corinthians

Gabriel não é o único incomodado. O técnico Fábio Carille e os seus companheiros também têm lamentado os erros de passe, de marcação e de criação que estão distanciando o Corinthians das vitórias no Estadual. Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o time usou os seus reservas para disputar um jogo-treino contra o Atlético-PR e voltou a perder – 1 a 0, gol do zagueiro Wanderson, ex-corintiano.

“Em se tratando de Corinthians, qualquer derrota incomoda. Você pode estar há 34 jogos invicto, que vai incomodar. Queremos vencer sempre, mas sabemos que, desde o ano passado, as outras equipes passaram a ver mais os nossos jogos, a ficar mais atentas. Precisamos trabalhar para reverter isso, tirando lições dos erros que cometemos”, comentou Gabriel.

O Corinthians não terá a chance de voltar a vencer no fim de semana. O seu próximo compromisso será somente na noite de segunda-feira, contra o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli. Carille ainda não indicou a formação que utilizará na partida.

