Gabigol é liberado pelo Benfica para procurar novo clube

O atacante brasileiro Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, não deve atuar mais pelo Benfica. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o jovem jogador, que passa férias no Brasil, foi liberado pelo clube para procurar uma nova equipe nesta janela de transferências.

O elenco do Benfica se reapresentará na manhã desta quarta-feira na sede do clube, mas Gabigol recebeu autorização para continuar procurando um novo clube para 2018, e não voltará a Portugal.

A publicação do periódico português destaca o interesse de Flamengo e Cruzeiro no futebol de Gabigol, mas afirma que o destino do jogador deve ser Santos ou São Paulo. Ex-jogador do Peixe, Gabriel negocia seu retorno ao clube paulista. O principal entrave, no entanto, é o posicionamento da Inter de Milão, que pretende receber cerca de R$ 2 milhões pelo empréstimo do jogador, e aceitaria bancar apenas metade do salário mensal do atacante, que seria de R$ 500 mil.

O jogador de 21 anos surgiu como uma das principais revelações do futebol nacional nos últimos anos, ao vestir a camisa do Santos. Após três temporadas com a camisa da equipe da Baixada Santista, Gabigol foi negociado com a Inter de Milão, da Itália, por cerca de R$ 125 milhões. No clube italiano, porém, o atacante não vingou e teve pouco espaço no elenco, sendo emprestado, em 2017, ao Benfica.

Com contrato válido até 2021 com a Inter de Milão, Gabigol atuou em apenas cinco partidas oficiais pelo Benfica, e marcou um gol.