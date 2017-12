Corinthians marca exames e acerta chegadas de Dutra e Renê Jr

Assim como já havia adiantado o técnico Fábio Carille à Gazeta Esportiva na última semana, o Corinthians acertou nesta terça-feira as contratações do volante Renê Júnior e do atacante Júnior Dutra. Os dois atletas realizarão exames médicos nesta quarta-feira e, caso sejam aprovados, serão anunciados oficialmente pelo clube como reforços para o ano que vem. Ambos estavam livres no mercado após encerrarem seus vínculos com Bahia e Avaí, respectivamente.

O meio-campista, de 28 anos, que contou com grande apoio do treinador para definir sua aquisição, deve assinar um vínculo até o final de 2019, assim como o atacante, que tem 29. Ambos chegam para ser alternativas aos titulares da posição, sem a pretensão de serem utilizados frequentemente. Na avaliação da comissão técnica, os dois dão mais opções de substituição pela versatilidade.

Enquanto Renê é visto como um volante de boa marcação e saída de jogo, podendo exercer funções até pelo lado do campo, Dutra pode ser tanto um goleador como um atacante pelas pontas. Experientes, apesar da pouquíssima rodagem por times grandes, ambos também são tidos como importantes para uma temporada em que o clube disputará a Libertadores da América.

Chama a atenção o fato de Dutra ter sido praticamente descartado pelo presidente do clube, Roberto de Andrade, em entrevista concedida também nesta terça-feira, pela manhã. Renê, por sua vez, já era figura carimbada desde as rodadas finais do Brasileiro.