Zagueiro Antônio Carlos quer ser referência da posição nos EUA: “Não vim a passeio”

Depois de atuar por três temporadas pelo Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos foi emprestado ao Orlando City, dos Estados Unidos, até o fim de 2020. O defensor pôde apenas disputar duas partidas oficiais pelo novo clube antes da paralisação por conta do coronavírus, porém já tem grandes ambições no país da América do Norte.

Em conversa exclusiva com a Gazeta Esportiva, Antônio Carlos deixou claro que seu maior objetivo na carreira é atuar por grandes clubes europeus. No entanto, o jogador sabe que para isso precisa se destacar pela equipe estadunidense, sendo uma referência da MLS (Major League Soccer).

“O sonho de todo jogador é jogar na Europa. Tenho o sonho de jogar na Itália, na Inglaterra, na Alemanha. Vou atrás de meus objetivos, custe o que custar. Eu não vim aqui a passeio, vim para ser um dos melhores zagueiros dessa liga e tenho fé que vou conseguir. Estarei focado e concentrado para chegar na Europa, como sempre fiz” , afirmou o defensor.

Apesar do pouco tempo de experiência dentro de campo, Antônio Carlos já consegue apontar diferenças entre o futebol praticado no Brasil e nos Estados Unidos. Na visão do zagueiro, o grande diferencial está na força empregada pelos atletas.

“Aqui nos Estados Unidos é um futebol mais de força. No Brasil, é mais cadenciado. Aqui, o jogo é mais truncado, tem muitas bolas aéreas disputadas entre o zagueiro e centroavante, sempre com muita força. No Brasil, chega mais no toque de bola, no um contra um, onde saem jogadas de gol”, analisou o jogador.

Antônio Carlos está emprestado ao Orlando City até o final desta temporada e ainda possui vínculo junto ao Palmeiras até junho de 2023. Pelo Alviverde, o zagueiro disputou 86 partidas e marcou três gols.