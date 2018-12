Uefa esquece Cristiano Ronaldo em enquete sobre melhor camisa 7

Na última sexta-feira, a página francesa do Twitter da Uefa decidiu perguntar ao público quem é o melhor camisa 7 do futebol europeu. Contudo, um nome marcante ficou de fora: o de Cristiano Ronaldo, da Juventus.

A entidade responsável pelo futebol da Europa perguntou aos seus seguidores: “qual é o seu número 7 preferido”. Na imagem anexa foram colocados Philippe Coutinho (Barcelona), Mbappé (Paris Saint-Germain), Mariano (Real Madrid), Sterling (Manchester City) e Ribéry (Bayern).

Incomodados com a situação, diversos torcedores responderam a Uefa respondendo o tuíte com fotos de Cristiano Ronaldo, que venceu a Liga dos Campeões na última temporada com o Real Madrid. O português foi para a Velha Senhora na última janela de transferências.