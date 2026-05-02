Time curdo Amedspor garante acesso à primeira divisão do futebol turco

O Amedspor, clube de futebol de Diyarbakir, a maior cidade curda da Turquia, garantiu neste sábado seu acesso à primeira divisão do futebol turco. Essa conquista representa um sucesso que se estende muito além de seu significado esportivo e foi comemorada pela população curda espalhada por todo o país.

Logo após o apito final no empate em 3 a 3 contra o clube de Igdir, no oeste, gritos de euforia ecoaram em varias cidades, tanto no sudeste do país quanto nos grandes centros urbanos do oeste, como Istambul. Lá, a expressiva comunidade curda tomou as ruas com bandeiras vermelhas e verdes, ostentando as cores tanto do clube quanto da bandeira curda.

"A cidade inteira está nas ruas", relatou o correspondente da AFP em Diyarbakir, onde o Amedspor costuma atrair 18.000 espectadores para seus jogos em casa, sete vezes acima da média de público da Segunda Divisão turca.

"Esperamos 15 anos por isso! Nossa alegria é imensa. Dedico isto ao nosso povo, a todos os curdos", disse Abdurrahim Toprak, um comerciante de 26 anos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também deu suas felicitações no X, saudando "de todo o coração" o "Amedspor, que representará a nossa Diyarbakir na próxima temporada na Superliga (...) e os meus irmãos em Diyarbakir, desejando-lhes todo o sucesso".

O triunfo do Amedspor ocorre em um momento em que o processo de paz, iniciado no final de 2024 pelas autoridades turcas com o grupo guerrilheiro Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), estagnou.

O clube sofre regularmente insultos ao viajar pelo país, onde os curdos representam aproximadamente um quinto dos 86 milhões de habitantes.

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*AFP