Strasbourg goleia, vira sobre o Mainz no agregado e avança à semi da Conference; veja classificados

O Strasbourg está na semifinal da Conference League. Nesta quinta-feira, a equipe francesa recebeu o Mainz 05 no Stade de la Meinau e goleou por 4 a 0, após ter perdido por 2 a 0 na Alemanha. Nanasi, Ouattara, Enciso e Emegha marcaram os gols da partida.

Situação do torneio

Com a classificação, o Strasbourg enfrentará o Rayo Vallecano, da Espanha, na semifinal. A equipe espanhola eliminou o AEK, da Grécia, nas quartas. Os jogos serão nos dias 30 de abril e 7 de maio, com decisão na França.

📝RESUMO DO JOGO

🔵🔵 STRASBOURG 4 x 0 MAINZ 05 🔴⚪

🏆 Competição: Conference League | Quartas de final (volta)

🏟️ Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)

📅 Data: 16 de abril de 2025 (quinta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Sebastian Nanasi, aos 26' do 1ºT (Strasbourg)

⚽ Abdoul Ouattara, aos 35' do 1ºT (Strasbourg)

⚽ Julio Enciso, aos 24' do 2ºT (Strasbourg)

⚽ Emanuel Emegha, aos 29' do 2ºT (Strasbourg)

Como foi o jogo?

O Strasbourg dominou o duelo. Pressionando desde o primeiro minuto da etapa inicial, os mandantes abriram o placar aos 27 minutos. Após cruzamento rasteiro de Chilwell, Nanasi bateu de primeira e estufou as redes. Nove minutos depois, os franceses ampliaram: em nova jogada de linha de fundo, Encisco cruzou para Ouattara, que cabeceou para marcar o segundo.

A superioridade continuou no segundo tempo. Aos 25 minutos, o Strasbourg fez o gol para passar à frente no placar agregado. Godo fez grande jogada individual e passou para Enciso, que, com o gol aberto, apenas empurrou para o fundo das redes. Cinco minutos depois, os franceses fecharam o placar: Enciso carregou pela ponta direita, cruzou aberto e Emegha cabeceou para marcar o quarto gol do duelo.

Duas chaves decididas

Os outros três participantes das semifinais da Conference League também foram definidos nessa quinta-feira. A primeira equipe que garantiu a vaga foi o Shakhtar Donetsk, que após vencer o AZ por 3 a 0 na Ucrânia, empatou em 2 a 2 com os holandeses fora de casa e avançou à semi.

O clube ucraniano enfrentará o Crystal Palace na semifinal. Os ingleses venceram a Fiorentina por 3 a 0 em Londres e, apesar de perder por 2 a 1 na Itália, avançaram pelo placar agregado. Os jogos serão nos dias 30 de abril e 7 de maio, com decisão na Inglaterra.

Agora, os quatro times brigam pela vaga na decisão da Conference League. A final ocorre no dia 27 de maio, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Confira as semifinais:

🇺🇦 Shakhtar Donetsk x Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇪🇸 Rayo Vallecano x Strasbourg 🇫🇷

*times a direita decidem em casa.

**ida no dia 30 de abril, volta no dia 7 de maio

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