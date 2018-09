Seleção encara os EUA em primeiro desafio após fracasso na Copa

Após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, a Seleção Brasileira inicia seu novo ciclo nesta sexta-feira, quando disputa amistoso contra a seleção dos Estados Unidos no Estádio MetLife, em Nova Jersey. Tite segue no comando técnico da equipe canarinho e entende que será quase que uma primeira oportunidade, pois assumiu o time a apenas dois anos do Mundial.

“Aceitei permanecer, pois não tive a oportunidade de começar o trabalho. Tenho direito a ter meus quatro anos e por isso optei por permanecer – disse o treinador, que continua contando com a confiança da CBF.

Neste jogo contra os Estados Unidos, o comandante canarinho está na etapa de observações, já visando a Copa América do próximo ano, que será disputada no Brasil.

“Existe uma primeira etapa neste novo trabalho que é de observação e vai até o fim do ano, englobando este amistoso contra os Estados Unidos inclusive. No ano que vem, será de preparação para a Copa América. E depois, logicamente, vem o processo maior que são as Eliminatórias e, consequentemente, a disputa da Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois”, comentou o comandante do Brasil.

A renovação na lista não foi tão grande, mas a base da Copa do Mundo foi mantida. Dez dos titulares nesta sexta-feira estiveram no Mundial da Rússia. A exceção é o lateral-direito Fabinho. Do time considerado titular no Mundial, o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro, o meia hilippe Coutinho e o atacante Neymar estão mantidos. Alguns reservas da Copa parecem ter subido de patamar, caso do zagueiro Marquinhos.

“Para mim é uma grande oportunidade seguir neste trabalho com o Tite. Temos agora que amadurecer ainda mais, sem deixar de lado o padrão que conquistamos. Queremos ganhar corpo, forma, ideia. Trabalhar o que podemos fazer de melhor, o que podemos fazer nesse novo ciclo. Temos grandes objetivos pela frente, como o título da Copa América do próximo ano e a Copa do Mundo do Catar”, avaliou Marquinhos.

O time que vai começar jogando segue tendo uma linha de frente respeitável. Douglas Costa e Roberto Firmino são os novos companheiros de Neymar no ataque, todos municiados por Philippe Coutinho.

Pelo lado dos Estados Unidos, o técnico Dave Sarachan, interinamente na função, já começou a promover a reformulação necessária em uma equipe que sequer conseguiu a classificação para a Copa do Mundo da Rússia.

“Entendemos que precisamos trabalhar de olho no futuro, independentemente de seguirmos no trabalho ou se um outro nome chegar para dirigir a seleção. A filosofia é muito importante e os Estados Unidos estão dispostos a voltar a ser uma força na Concacaf. Temos um ciclo importante pela frente, que inclui a Copa Ouro, os Jogos Olímpicos e a próxima Copa do Mundo”, analisou o treinador norte-americano.

Aliás, a demora em se anunciar um treinador oficial incomoda a imprensa e a torcida, já que Dave Sarachan está interinamente no cargo há um ano. O novo treinador, nesta lista, deixou de fora alguns medalhões, como o meia Michael Bradley e o atacante Jozy Altidore. Para este amistoso ele perdeu o meia-atacante Christian Pulisic, do Borussia Dortmund da Alemanha, que sofre com uma lesão muscular na perna direita.

FICHA TÉCNICA

ESTADOS UNIDOS X BRASIL

Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey (Estados Unidos)

Data: 7 de setembro de 2018 (Sexta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: não divulgado pela organização

ESTADOS UNIDOS: Ethan Horvath; John Brooks, Matt Miazga, Antonee Robinson e DeAndre Yedlin; Weston McKennie, Julian Green, Sebastian Lletget e Tim Weah; Andrija Novakovich e Bobby Wood

Técnico: Dave Sarachan

BRASIL: Alisson; Fabinho, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Douglas Costa, Roberto Firmino e Neymar

Técnico: Tite