Sampaoli divulga lista da Argentina para amistosos contra Itália e Espanha

Nesta sexta-feira, o técnico Jorge Sampaoli divulgou a lista com os 23 jogadores que irão defender a Argentina nos dois próximos amistosos da equipe, diante da Espanha e da Itália. O primeiro confronto será diante dos campeões mundiais de 2006, no dia 23 de março, no estádio do Manchester City, enquanto que a partida contra os vencedores da Copa do Mundo de 2010 será quatro dias depois, no novo e luxuoso estádio do Atlético de Madrid.

A convocação é a última antes da lista final que o treinador irá fazer com os 23 que irão defender a Argentina no mundial. A expectativa é de que jogadores do futebol local também ganhem oportunidades, exemplo do jovem Lautaro Martínez,que teve excelente atuação no confronto diante do Cruzeiro pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Na ocasião, o atacante marcou três dos quatro gols do Racing e foi peça fundamental para o triunfo argentino.

O destaque ficou por conta da não convocação do atacante Paolo Dybala, um dos principais jogadores da Juventus na temporada passada, mas que não vem tendo um bom desempenho em 2018 com a camisa dos atuais campeões italianos. Pela seleção nacional, o jovem jogador participou de 11 jogos e vem perdendo espaço na equipe principal, oque pode dificultar sua ida para a Copa do Mundo na Rússia.

“Dybala, Gómez e Icardi são jogadores que conhecemos muito bem. Queremos ver outros jogadores para avaliarmos quem poderá integrar o grupo para a Copa do Mundo. Essas duas partidas não serão conclusivas para nada”, afirmou o treinador argentino, que também comentou que o nome de Carlos Tévez não está descartado para a lista final para o mundial.

Confira os convocados pelo técnico Jorge Sampaoli:

Goleiros: Sergio Romero, Nahuel Guzmán e Wilfredo Caballero

Defensores: Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori e Federico Fazio.

Meio – Campistas: Marcos Acuña, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Angel Di María e Ever Banega.

Atacantes: Lionel Messi, Sergio Agüero, Diego Perotti e Gonzalo Higuaín