Real Madrid pode oferecer dois jogadores ao Tottenham por Kane

A busca do Real Madrid por um atacante de peso continua, e o principal alvo do time é Harry Kane, do Tottenham. Desta vez, segundo a revista espanhola Don Balón, o plano de Florentino Pérez é oferecer dois jogadores na negociação pelo inglês: o atacante Karim Benzema e o meia Mateo Kovacic.

O atacante francês não vive boa fase na capital espanhola e vem sendo criticado pela torcida e pela imprensa. No entanto, com a inclusão dele na negociação, o Tottenham não precisaria buscar um centroavante no mercado. Já o croata Kovacic, de 23 anos, tem potencial, mas não tem vaga no meio da equipe espanhola, que conta com Casemiro, Modric e Kroos.

Oferecendo a dupla de jogadores ao Tottenham, o Real Madrid espera diminuir o valor pedido pela equipe de Londres por Kane, estimado em até 200 milhões de euros (cerca de R$ 797 milhões). A cifra é além do que o clube merengue está disposto a pagar.

