Paulo Roberto Falcão é homenageado como “Lenda do Futebol Mundial”

O técnico Paulo Roberto Falcão foi eleito como “Lenda do Futebol Mundial” pelo comitê organizador do Golden Foot Monaco Award. A premiação anual é realizada desde 2003 e é patrocinada pelo Príncipe Alberto II, de Mônaco.

Com isso, o ídolo de Internacional e Roma deixará a marca de seus pés em Monte Carlo, na Promenade des Champions, avenida à beira-mar localizada na praia de Larvotto. A homenagem será realizada durante a 17ª edição do prêmio Golden Foot Monaco Award, na segunda e na terça-feira.

Nomes como Pelé, Maradona, Eusébio, Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Michel Platini e Dino Zoff já receberam a honraria. Falcão vibrou por ter sido eleito para a premiação.

“Muito me honra ser imortalizado ao lado de figuras tão importantes do futebol mundial. Também é muito bom que as novas gerações conheçam profissionais que contribuíram para o futebol ser o mais apaixonante dos esportes”, declarou.