Pai de Neymar garante que filho “quer continuar no PSG”

Neymar deseja seguir no Paris Saint-Germain. Pelo menos foi o que garantiu Neymar Santos, pai e agente do craque brasileiro, em entrevista à RMC Sport, rede esportiva francesa.

“Temos um contrato e não estamos nem sequer na metade desse contrato”, disse o pai de Neymar. O camisa 10 chegou ao clube de Paris em julho de 2017, depois de uma negociação difícil e demorada e após passar quatro temporadas no Barcelona, onde formou o famoso trio MSN, com Messi e Suárez. O contrato do brasileiro com a equipe atual é válido até 2022.

Neymar pai ainda comentou os boatos sobre uma possível transferência do filho, que ganham destaque nos noticiários sempre que a janela internacional se abre. “Estes boatos sobre sua saída vão sempre existir. Não se pode ter um jogador como Neymar sem que as pessoas, os clubes sonhem com ele”, disse.

O representante do camisa 10 da Seleção completou dizendo que os fãs do Paris Saint-Germain “podem dormir tranquilos: Neymar hoje não quer deixar a equipe, quer continuar, voltar a jogar primeiro e poder ajudar o clube a ganhar títulos”.

Voltando de lesão, o craque brasileiro retornou aos treinos coletivos nesta quinta-feira. A expectativa é que ele volte a tempo para a final da Copa da França, contra o Rennes, no dia 27 de abril. Quem também espera por Neymar é o técnico Tite, que deve contar com o jogador para a disputa da Copa América no Brasil, entre os dias 14 de junho e 7 de julho.