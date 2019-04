Pai de Emiliano Sala morre três meses após a morte do filho

Nesta sexta-feira, aos 58 anos de idade, morreu Horacio Sala, pai do falecido jogador de futebol Emiliano Sala e vítima de uma parada cardíaca na cidade de Progreso, na Argentina. A notícia surge no momento em que a morte do ex-atacante, motivada por um acidente aéreo no Canal da Mancha, acaba de completar três meses.

“A companheira de Horacio (58 anos, pai de Emiliano) me ligou às cinco da manhã. Os médicos já estavam lá. Ele nunca conseguiu superar a morte do filho”, disse Julio Müller, prefeito da pequena cidade argentina, ao norte de Buenos Aires, onde o jogador viveu sua infância.

Após dias de buscas e muita angústia, Emiliano Sala enfim teve a morte confirmada. Seu corpo foi encontrado no dia 7 de fevereiro, em meio aos destroços do avião que o levava da França para a Inglaterra, em viagem que aconteceu no dia 21 de janeiro.

Então jogador do Nantes, da França, Sala havia acabado de acertar transferência ao Cardiff City, da Inglaterra, com o qual assinaria contrato assim que pisasse em terras britânicas.

Contudo, o monomotor que o transportava sumiu dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha e seu corpo permaneceu desaparecido durante mais de duas semanas. Além do atleta, apenas o piloto David Ibbotson estava na aeronave, mas não teve seu corpo encontrado.