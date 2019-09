Mina, ex-Palmeiras, é multado na Inglaterra por participação em comercial

O zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras e atualmente no Everton, da Inglaterra, foi multado em mais de 11 mil euros por admitir uma conduta irregular em relação a apostas, segundo informado pela Federação Inglesa (FA) nesta terça-feira.

Em nota, a FA explicou que Mina foi multado por “participar de um anúncio de incentivo às apostas, algo que é proibido”, referindo-se à do atleta em um comercial para a televisão colombiana do site de apostas Betjuego, no início do ano.

A comissão encarregada de investigar o caso pela FA informou que o dinheiro que Mina recebeu pela campanha publicitária será doado para instituições de caridade pela própria fundação do jogador. A entidade anunciou também que Mina, de 24 anos, pediu a retirada do comercial assim que soube que estava infringindo o regulamento da federação.

As regras sobre apostas são firmes no futebol inglês e têm o intuito de evitar o incentivo a possíveis manipulações de resultados.