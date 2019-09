Maradona é apresentado pelo Gimnasia em festa para 25 mil pessoas

A cidade de Mar del Plata parou neste domingo para dar boas-vindas a Diego Armado Maradona. Anunciado como técnico do Gimnasia y Esgrima, o ex-jogador foi apresentado para cerca de 25 mil pessoas no Estádio Juan Carmelo Zerillo, conhecido por El Bosque.

Como passou recentemente por uma operação no joelho, Maradona circulou no carro-maca e desceu no centro do gramado para saudar as pessoas presentes e cumprimentar seus comandados, que estiveram presentes na festa. Com o microfone na mão, El Pibe fez um discurso emocionado.

“Essa camiseta é a mais linda do mundo porque tem as nossas cores. Me sinto em casa aqui. Vocês torcedores nos darão uma força a mais para ganhar os jogos… e vamos ganhar”, afirmou o treinador, prometendo empenho e detalhando seu estilo de trabalho.

“Não vou faltar em nenhum treino. Não sou mago, gosto de trabalhar. Gosto de ganhar dinheiro como fiz a minha vida toda: correndo. O compromisso é deixar tudo. Venho para treinar. Quem não treinar, não joga. Quem não correr, não joga”, completou.

Apesar da ambição, Maradona terá uma missão complicada: salvar o Gimnasia do rebaixamento. A equipe é a última do Campeonato Argentino, com apenas um ponto conquistado. Vale ressaltar que no país o descenso é decidido em uma média de pontos dos últimos três anos, algo que pode complicar ainda mais o time, dono de campanhas fracas nas temporadas passadas.

“Quando vi a situação não pude acreditar… ainda não posso acreditar. Não esperava isso. Vamos brigar com os meninos. Se Deus quiser, salvaremos o Gimnasia”, finalizou.

A contratação de Maradona alavancou o marketing do pequeno clube, que tem apenas um título em sua história: a Copa Centenário, em 1993. Em questão de dois dias, centenas de pessoas se associaram ao Gimnasia para garantir presença nos jogos da equipe.