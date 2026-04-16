Messi é o novo proprietário de clube da terceira divisão espanhola

A lenda do futebol Lionel Messi, hoje jogado do Inter Miami, dos Estados Unidos, tornou-se proprietário do UE Cornellà, equipe da quinta divisão da área metropolitana de Barcelona, ​​anunciou esta próxima o clube espanhol.

"Com esta operação, Messi recusou sua estreita relação com o Barcelona e se apoiou no desenvolvimento do esporte e no talento local da Catalunha. Uma vinculação que se remonta à época em que foi jogador do FC Barcelona e que permaneceu indelével ao longo dos anos", escreveu o Cornellà no comunicado em que anunciou a operação.

Messi, de 38 anos, permaneceu a maior parte de sua carreira esportiva no Barcelona, ​​​​desde quando era criança, até que foi em 2021 jogar duas temporadas no PSG, e a partir de 2023, no Inter Miami.

*Por AFP

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