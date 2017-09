Liga espanhola denuncia PSG e City à Uefa por Fair Play Financeiro

Por meio de comunicado em seu site oficial, a liga espanhola de futebol informou, nesta segunda-feira, que pediu à Uefa para que Paris Saint-Germain e Manchester City sejam investigados por suposto descumprimento das regras do Fair Play Financeiro imposto pela entidade.

“O fato de PSG e Manchester City serem apoiados por estatais distorce competições europeias e cria um espiral de inflação que está danificando a indústria do futebol de modo irreparável. A Uefa precisa reforçar o regulamento do Fair Play Financeiro para evitar diferenças entre clubes”, afirmou Javier Tebas, presidente da La Liga.

O pedido foi encaminhado à entidade máxima do futebol europeu há duas semanas. Na última sexta-feira, a Uefa abriu uma investigação formal sobre os franceses como parte do protocolo para monitorar os clubes em relação ao Fair Play. Tebas, na nota, reforçou o descontentamento espanhol com o PSG, desenvolvido com a bombástica compra de Neymar.

“O PSG é um transgressor habitual e tem violado o regulamento do Fair Play Financeiro por anos. É importante que a Uefa não olhe apenas para as transferências mais recentes, mas para o histórico de descumprimento do PSG. As transferências são mero resultado de doping financeiro no PSG”, disse Javier Tebas, presidente da La Liga.

PSG e City foram os maiores gastadores da última janela. Além da compra do camisa 10 da Seleção Brasileira, por 222 milhões de euros (R$ 820 milhões), os parisienses contrataram por empréstimo o atacante Mbappé, revelação do Monaco, com opção de compra em 180 milhões de euros (cerca de R$ 667 milhões) justamente para tentar burlar o sistema de controle financeiro. Já o City investiu cerca de R$ 914 milhões nas contratações de Ederson, Danilo, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Kyle Walker, Olarenwaju Kayode e Douglas, ex-Vasco.