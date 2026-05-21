Lens x Nice pela final da Copa da França: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Lens recebe o Nice pela final da Copa da França. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no Stade de France, em Paris.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela SportyNet.
Como chegam as equipes?
Na semifinal, o Lens bateu o Toulouse por 4 a 1, enquanto o Strasbourg venceu o Nice por 2 a 0.
Prováveis escalações
Lens
Brice Samba; Abdukodir Khusanov, Kevin Danso e Facundo Medina; Przemysław Frankowski, Nampalys Mendy, Andy Diouf e Deiver Machado; Florian Sotoca, David Costa e M'Bala Nzola
Técnico: Franck Haise
Nice
Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Juma Bah e Kojo Peprah Oppong; Jonathan Clauss, Vanhoutte, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson e Sofiane Diop; Mohamed-Ali Cho e Elye Wahi
Técnico: Will Still
Ficha técnica
Confronto: Lens x Nice
Competição: Copa da França - final
Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Stade de France, em Paris.