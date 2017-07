Jornal relata irritação de Conte no Chelsea e despedida de D. Costa

Mesmo com a ótima temporada em 2016/17, o clima no Chelsea não é dos melhores. De acordo com uma matéria publicada nesta sexta-feira pelo jornal inglês Mirror, o técnico Antonio Conte estaria irritado por conta de negociações fracassadas na atual janela de transferências do verão europeu.

Segundo o tabloide, o italiano não aceita o fato de o clube não ter conseguido capturar o atacante chileno Alexis Sánchez, do Arsenal, e o zagueiro holandês do Southampton, Virgil van Dijk. Os Blues não chegaram aos valores pedidos nas transferências pelos respectivos times.

Outra negociação que está prestes a melar para o Chelsea é a do atacante Romelu Lukaku. Conforme aponta a mídia inglesa, o belga do Everton já estaria praticamente acertado com o Manchester United.

O Mirror também declarou outra grande surpresa no time londrino. Insatisfeito por conta de atitudes recentes de Conte, Diego Costa já teria, inclusive, se despedido dos companheiros de elenco.

Apesar das informações do periódico, o futuro do centroavante nascido no Brasil é incerto. O destino mais cotado para o camisa 19 é o retorno ao Atlético de Madrid, mas isso só poderia acontecer a partir de julho de 2018, já que os colchoneros estão impedidos de realizar qualquer aquisição para a próxima temporada.

Desde o fim do Campeonato Inglês, tem sido noticiada na mídia britânica uma rixa entre Conte e Diego Costa. O atacante não faria mais parte dos planos do treinador no Chelsea e teria sido informado deste fato por uma mensagem de celular.