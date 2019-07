Jornal francês afirma que Barcelona ofereceu Coutinho e Rakitic por Neymar

A negociação pela possível volta de Neymar ao Barcelona pode ter dado alguns passos. Segundo o jornal francês L’Équipe, os espanhóis teriam oferecido Philippe Coutinho, Ivan Rakitic e cerca de 40 milhões de euros (R$ 169 milhões) ao Paris Saint-Germain, uma oferta considerada “muito ruim” pelo periódico.

Ainda segundo o veículo, a proposta já teria chegado de forma verbal a Leonardo, sem ter sido oficializada. Entretanto, a oferta não teria sido suficiente para o diretor esportivo do PSG, já que o clube pretende recuperar o investimento de 222 milhões de euros feito no camisa 10, em vez de receber jogadores em troca.

Com pouco caixa disponível depois de anunciar as contratações de Griezmann e De Jong, os catalães consideram a hipótese de incluir jogadores na negociação como a mais viável para fechar com Neymar. O Barça, contudo, não pretende liberar o francês Dembélé, jogador que mais agrada ao clube parisiense.

Depois da vitória por 6 a 1 sobre o Dynamo Dresden-ALE, nesta terça-feira (16), o treinador do PSG, Thomas Tuchel, confirmou que o brasileiro não deseja seguir no clube da capital francesa. “Eu sabia que ele queria ir embora antes da Copa América, mas é um tópico entre o clube e Neymar”, declarou em entrevista à RMC Sports.

Maior contratação da história do futebol, Neymar chegou ao Paris Saint-Germain em 2017. Desde então, o atacante disputou 58 partidas, somando 51 gols e 29 assistências. Além disso, o jogador conquistou o Campeonato Francês duas vezes, a Copa da França, a Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França.