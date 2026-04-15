Titular da França sofre grave lesão e está fora da Copa do Mundo

Atacante do Liverpool e titular da seleção francesa, Hugo Ekitike rompeu o tendão de Aquiles direito e está fora da Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornal francês L’Équipe. A lesão deixará o atleta de 23 anos fora dos gramados por nove meses.

Lesão em duelo pela Liga dos Campeões

Ekitike saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo da derrota de 2 a 0 do Liverpool para o PSG, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira. O francês teve que deixar o campo de maca, demonstrando dores intentas.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Declaração de Arne Slot

Após o término da partida, o técnico do Liverpool, Arne Slot, comentou os bastidores da contusão sofrida pelo atleta.

“Não é muito bom. Acho que todos pudemos ver que não parecia bem e não parecia bom. Vamos esperar e ver o que será. Mas todos pudemos ver que não parecia bom. No segundo tempo, ele foi para casa, então eu ainda não o vi”, disse.

Números de Ekitike na temporada

Nesta temporada, Ekitike soma 53 partidas pelo clube e seleção, contribuindo com 19 gols e sete assistências.