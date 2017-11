Guerrero é suspenso preventivamente por 30 dias

O atacante Paolo Guerrero foi suspenso preventivamente por 30 dias, após ser flagrado em exame antidoping. A informação foi passada pela Federação Peruana de Futebol (FPF), por meio de suas redes sociais.

A medida foi tomada pela Comissão Disciplinar da Fifa, já que o teste que apontou o uso de substância ilícita, ainda não especificada, se deu durante um jogo da entidade que rege o futebol mundial, a partida entre Argentina e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com a pena de 30 dias, Guerrero não poderá defender sua seleção na disputa da repescagem para a Copa do Mundo, contra a Nova Zelândia. Além disso, ele perderá a reta final da temporada do Flamengo, já que a punição vale para todas as competições.

No parágrafo final do comunicado peruano, a Federação exalta a importância do atacante para a equipe e garante que “a FPF e todo o país se mostram solidários a ele neste momento difícil”.