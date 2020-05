Futuro em aberto: Timo Werner descarta Bayern e também se afasta do Liverpool

O destino do atacante Timo Werner na próxima janela de transferências da Europa ainda é incerto. Cobiçado por Bayern de Munique e Liverpool, o jogador do RB Leipzig parece cada vez mais distante para ambos os pretendentes.

Em entrevista recente ao jornal alemão Bild, Werner descartou uma possível transferência para os Bávaros. “O Bayer é um grande clube, não há discussão sobre isso. E Hansi Flick tem provado que é um treinador muito bom. Mas, se o cenário de uma mudança se colocasse, prefiro ir para o estrangeiro do que para o Bayern. Me sinto mais atraído por um desafio numa outra liga do que por uma mudança na Bundesliga“, afirmou.

Já em relação ao Liverpool, o desinteresse partiu do outro lado. Segundo o portal inglês Daily Mirror, a crise causada pela pandemia do coronavírus obrigará os Reds a ter uma postura mais discreta nesta janela. A contratação de Werner, portanto, foi desconsiderada, já que os valores do atleta são elevados.

Nas últimas semanas, o nome do alemão foi fortemente ligado ao clube inglês, e ele chegou até a fazer elogios ao compatriota Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, dizendo que o comandante é o “melhor do mundo”.

Na atual temporada, Werner tem 27 gols em 36 jogos, tornando-se assim uma das principais peças do RB Leipzig.

