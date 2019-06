Fifa confirma Catar como sede do Mundial de Clubes em 2019 e 2020

O conselho da Fifa, que está reunido em Paris, confirmou, nesta segunda-feira, o Catar como país sede do Mundial de Clubes em 2019 e 2020. O torneio será disputado no fim do ano e deve funcionar como uma preparação para a Copa do Mundo de 2022. As datas ainda não foram divulgadas.

As próximas duas edições serão disputadas no atual formato. Se classificam para a disputa os campeões dos cinco continentes (África, Ásia, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e Oceania) e um time do país sede, o campeão nacional. O Real Madrid é o atual detentor do título, após bater o Al Ain por 4 a 1 na final.

Em 2019, cinco equipes já garantiram vaga: Liverpool (Europa), Esperancé (África), Hienghène Sport (Oceania), Monterrey (América Central e do Norte) e Al Sadd (país-sede). Faltam os representantes da Ásia e da América do Sul.

Seis clubes brasileiros ainda têm chances de se classificarem para o Mundial de Clubes. Cruzeiro, Athletico Paranaense, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Flamengo estão nas oitavas de final da Libertadores. Apenas o campeão leva a vaga.

A edição de 2020 deve ser última neste formato. A Fifa já aprovou a criação de um novo Mundial de Clubes, com 24 clubes, que será disputado de quatro em quatro anos a partir de 2021. O torneio ainda não tem data nem sedes definidas.