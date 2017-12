Felipão rejeita convite para comandar a seleção chilena

Luiz Felipe Scolari está desempregado desde o final de novembro, quando recusou renovar o seu contrato com o Guangzhou Evergrande e pelo visto não está com pressa para voltar a trabalhar. O treinador de 69 anos rejeitou um convite para comandar a seleção chilena, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

“Fui contatado pelo Chile há pouco tempo. Disse que estava grato pelo convite e pedi algum tempo para responder. Como não tive o tempo necessário para ponderar, decidi que não veria fazer eles terem esperança”, declarou à Reuters.

Além disso, o ex-comandante da Seleção Brasileira e Portugal também recebeu recentemente um convite para ser o técnico da Austrália durante a Copa do Mundo de 2018. Uma definição só será tomada em janeiro, de acordo com ele, e os australianos estão seguindo dois caminhos: ou eles contratam um treinador local ou alguém de nome.

Felipão mostrou querer ter um plano mais ambicioso quando o assunto é seleção. “Não quero unicamente comandar uma equipe na Copa do Mundo. Quero liderar um projeto organizado por um ou dois anos”, afirmou o treinador do pentacampeonato mundial, que ficou na China nos últimos dois anos e meio.