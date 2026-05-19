Ex-Santos, Patati fecha temporada com título pelo AZ e valorização no futebol europeu

Revelado pelo Santos, o atacante Weslley Patati encerrou sua primeira temporada no futebol holandês em alta. Aos 22 anos, o jogador do AZ Alkmaar disputou 45 partidas ao longo de 2026, somando três gols e três assistências entre compromissos pelo clube holandês e pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel.

Pelo AZ, Patati entrou em campo 40 vezes, marcou dois gols e distribuiu três assistências, além de participar da campanha que encerrou o jejum de 13 anos do clube sem títulos da Copa da Holanda. Antes disso, ainda atuou cinco partidas pelo Maccabi Tel Aviv e marcou um gol antes de concluir a transferência definitiva.

"Foi uma temporada muito importante para mim em vários sentidos. Chegar em um clube grande da Holanda e conquistar um título logo na minha temporada de estreia pelo AZ foi algo muito especial. Fico muito feliz por tudo o que vivi nesse primeiro ano e termino essa temporada ainda mais preparado e confiante para o que vem pela frente", afirmou.

Patati foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2022 e disputou 33 jogos pelo clube paulista. Em setembro de 2024, foi negociado com o Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros e iniciou a trajetória no exterior.

No futebol israelense, ganhou destaque rapidamente, recebeu o apelido de "Mago Brasileiro" e acumulou 15 gols e nove assistências em 45 partidas, sendo peça importante nas conquistas do Campeonato Israelense e da Copa de Israel. O desempenho levou o AZ Alkmaar a investir cerca de sete milhões de euros em sua contratação, tornando o brasileiro a compra mais cara da história do clube holandês.

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