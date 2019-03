Ex-árbitro Óscar Ruiz é acusado de assédio sexual e chantagem

Um dos árbitros mais importantes do futebol sul-americano nos últimos anos e atualmente aposentado da profissão, Óscar Ruiz está sendo acusado de assédio sexual e chantagem a outros juízes. Segundo a imprensa colombiana, foram quatro colegas de profissão de Ruiz que o denunciaram.

Um deles, Harold Perilla, chegou a apresentar queixa criminal. “O senhor Óscar Julián Ruiz, desde 2007 até quando me aposentei, me dizia que se deveria ter relações sexuais com ele se quisesse chegar longe na arbitragem. Me dizia coisas mórbidas. Uma vez chegou a tocar nos meus testículos e nádegas”, disse Perrilla, em entrevista à Rádio W, da Colômbia.

O denunciante definiu Ruiz como uma pessoa “muito inteligente”, porque não deixa evidências de seus assédios e afirmou ainda que ele se aproveita de seu poder da Comissão Arbitral da Colômbia e quem compartilhava as histórias dos supostos abusos com outros profissionais ou ameaçasse denunciar, era vetado.

“Me convidou para ver uma final da Liga dos Campeões na sua casa e, de uma hora para a outra, começou a me tocar na perna. Pedi que me respeitasse e ele ficou de pé e, desde então, mudou comigo”, também declarou Julian Mejía, outro dos denunciantes.

Além de Ruiz, Perilla também denunciou Ímer Machado, ex-árbitro Fifa e membro do conselho de arbitragem colombiano e que esteve presente nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010 e apitou quatro finais de Copa Libertadores.