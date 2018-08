Emprestado pelo Palmeiras, Nathan estreia com gol no Suíço

No último sábado, o Grasshopper empatou com o FC Lugano por 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Suíço, e contou com a estreia do brasileiro Nathan. O jogador, emprestado pelo Palmeiras por dois anos, marcou um dos gols e ajudou a equipe a igualar o marcador. O time perdia de 2 a 0 e buscou o empate no segundo tempo.

Os outros tentos da partida foram marcados duas vezes por Assan Ceesay, para o Lugano, e pelo sérvio Aleksandar Cvetkovic, para o time do brasileiro. Com o resultado, o Grasshopper soma o seu primeiro ponto no torneio e ocupa a última colocação na tabela. A liderança está com o Young Boys, que tem 12 pontos em quatro partidas.

A ótima atuação do defensor, inclusive, lhe rendeu um posto na seleção da rodada do Campeonato Suíço, elaborada pelo diário Blick, principal jornal do país.

”Fico feliz em marcar e ajudar nosso time a buscar o empate, mas saio um pouco chateado porque nós queríamos vencer a partida e melhorar um pouco a nossa situação no campeonato. Apesar disso, todo mundo se doou e fomos buscar um resultado que estava bem complicado. Agora, temos que focar e conseguir a vitória no próximo jogo”, afirmou o zagueiro.

Esta é a segunda temporada de Nathan na Suíça. Em 2017, o jogador defendeu o Servette e teve atuação destacada. Titular absoluto, foi um dos principais atletas da equipe na Challenge League, a segunda divisão do país, onde o clube terminou na terceira colocação. As boas exibições, inclusive, fizeram com que o brasileiro entrasse na seleção do campeonato.

Revelado pelo Palmeiras, o jogador defendeu Criciúma e Chapecoense antes de ir para a Suíça, em agosto do ano passado. Pelo Servette, seu primeiro time na Europa, o zagueiro disputou 28 jogos, sendo 26 como titular, e marcou três gols.

O time de Nathan volta a campo no próximo domingo, para encarar o SC Buochs, às 9h (de Brasília), em jogo válido pela Copa da Suíça.