Emprestado pelo Palmeiras, meia treina com elenco principal do Barça

Emprestado pelo Palmeiras ao Barcelona, o meia-atacante chegou a Espanha para atuar pela equipe B catalã. No treinamento desta quarta-feira, no entanto, o jovem brasileiro esteve com o time principal e trabalhou, por exemplo, ao lado de Paulinho.

O volante, titular absoluto da Seleção Brasileira de Tite, foi protagonista nas duas últimas vitórias do clube no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, inclusive, fez gol, deu assistência e teve o nome gritado pelos torcedores no final da partida.

Antes, no sábado, o brasileiro havia marcado seu primeiro gol com a camisa do Barça. Na ocasião, os comandados de Ernesto Valverde iam empatando com o Getafe até os 39 minutos da segunda etapa. Paulinho, que estava em campo há sete minutos, recebeu passe de Messi e encontrou um belo chute cruzado para garantir o triunfo.

Já Vitinho, aos 19 anos, chegou ao Barcelona emprestado pelo Palmeiras até 30 de junho de 2018. Ao final do contrato, os espanhóis têm opção de compra fixada em 12 milhões de euros (R$ 44 milhões).