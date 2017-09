Defensor do Celtic diz que Neymar “nunca será como Messi”

A vitória do Paris Saint-Germain para cima do Celtic, da Escócia, pelo placar de 5 a 0, ainda está dando o que falar. No confronto, válido pela rodada de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar se envolveu em confusão com o jogador Ralston.

Logo no começo da partida, o defensor do Celtic deu uma chegada mais ríspida no atacante do PSG, que não gostou. Quando o placar estava 3 a 0, Neymar provocou e discutiu com o oponente, fato que se repetiu após o apito final do árbitro da partida.

O companheiro de Ralston no setor defensivo, Mikael Lustig, comentou sobre o ocorrido, comparando o brasileiro com seu ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi.

“Ele nunca será como Messi, igualmente amado e admirado, se ele não deixar de ter essas atitudes”, afirmou.

A próxima partida do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões será contra o Bayern de Munique, no dia 27 de setembro, na França. Já o Celtic encara o Anderlecht, fora de casa, e busca conquistar os primeiros pontos na competição internacional.