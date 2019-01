Cristiano Ronaldo pagará multa de R$ 80 milhões por fraude fiscal

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo ratificou, em julgamento de Madri o acordo de conformidade com o Ministério Público local, para o qual foi condenado a 23 anos de prisão, que não vai cumprir, mas pagará uma multa de 18,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões) por não ter pago 5,7 milhões à Fazenda espanhola, quando ainda atuava pelo Real Madrid.

O julgamento do astro durou apenas alguns minutos, pois era uma mera formalidade, após o acordo selado entre a defesa de CR7 e do Gabinete do Procurador. O português reconheceu os fatos perante o tribunal.

Inicialmente, o Ministério Público definiu o valor em 14,7 milhões de euros. No entanto, o montante diminuiu para 5,7 milhões, depois de um acordo. Ao todo, Cristiano terá que pagar os 18,8 milhões de euros entre juros e multas.

Como se declarou culpado por quatro delitos, que foram cometidos de 2011 a 2014, o gajo não precisará ir para a cadeia. Outro jogador que também foi julgado nesta terça foi o meio-campista Xabi Alonso.