Conheça a nova chuteira de CR7 e Mbappé

Mbappé e Cristiano Ronaldo já desequilibram em campo, mas ganham um instrumento extra para brilhar nos gramados pelo mundo. A partir de agora, a dupla irá atuar com a Mercurial Superfly, uma chuteira confeccionada pela Nike para atletas, segundo a própria empresa, com a rara habilidade de mudar jogo com suas velocidades explosivas.

O calçado conta com uma impressão reflexiva sobre a tonalidade branca sobre branca safari, inspirados em modelos antigos da marca. Além disso, há uma combinação de padrões inspirados em safári, troféus, guepardo, galáxia, ouro e lava, combinados em tons de neon, metálicos e volt. A faixa multicolor vibrante envolve o antepé e flui do chão até o calcanhar. Os elementos gráficos também são exibidos na língua da chuteira.

A nova chuteira poderá ser adquirida a partir do dia 31 de março, no site Nike.com.br, mesmo dia em que Cristiano Ronaldo e Mbappé estreiam o calçado. O preço de lançamento não foi informado.

