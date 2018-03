Camarões derrota o Kuwait em amistoso internacional

Os amistosos pré-Copa não acontecem apenas entre países que participarão do Mundial da Rússia, em 2018. Neste domingo, desde a manhã até a noite, muitos jogos aconteceram entre seleções que não atuarão em junho e julho na Copa.

A seleção de Gibraltar fez história contra a Letônia ao vencer por 1 a 0 com gol de Liam Walker, de 29 anos. Este foi seu primeiro triunfo desde que se filiou à Fifa, em 2016, e o tento saiu apenas no final da partida, para dar ainda mais emoção aos torcedores. A partida aconteceu no estádio Victoria, em Gibraltar, às 11h (de Brasília).

Outra partida da rodada de amistosos aconteceu às 12h30 (de Brasília) entre o Kuwait e Camarões, no estádio Jaber Al-Ahmad International, no Kuwait. Os camaroneses abriram o placar logo aos 11 minutos com Aboubakar. Bassogog ampliou aos 15 e fez seu segundo (e terceiro da seleção) aos 10 da segunda etapa. Os donos da casa descontaram com Altararwa aos 16 do segundo tempo. A seleção de Camarões, que esteve presente nos dois últimos mundiais, foi eliminada em setembro de 2017, ao ficar em terceiro em seu grupo nas eliminatórias africanas.

As Ilhas Faroé não surpreenderam ao golear o Liechtenstein por 3 a 0, no estádio de Marbella, em Málaga, na Espanha. Os gols foram marcados por Bartalstovu, Olsen e Nattestad. A equipe de Liechtenstein é uma das seleções europeias com mais resultados negativos nos últimos anos: nas dez últimas partidas que atuou, perdeu todas, fez apenas um gol e sofreu 39. Agora, mais três tentos entram nesta conta.

No complexo esportivo Usain Bolt, em Barbados, a seleção da casa enfrentou Bermuda, em partida que acabou sem gols. Outro país caribenho a jogar foi Antígua e Barbuda, que enfrentou a Jamaica, no Sabina Park. Os gols saíram apenas no segundo tempo, Akeem Thomas marcou contra e abriu o placar para os jamaicanos. Os visitantes empataram aos 50 minutos do segundo, com Peter Byers.