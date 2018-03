Com show de Isco, Espanha humilha Argentina em amistoso

Considerada uma das favoritas para a Copa do Mundo no Brasil, a Espanha fez campanha vexatória e acabou eliminada precocemente na primeira fase. Após realizar renovação no elenco, e trocar o treinador, o time voltou a ganhar respeito, apresentou um grande futebol e será uma das candidatas a erguer a taça na Rússia. Nesta terça-feira, a equipe goleou a Argentina por 6 a 1, em amistoso realizado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Os argentinos, por sua vez, não puderam contar com Lionel Messi, seu principal jogador, por não ter conseguido se recuperar a tempo de uma lesão. Assim, o técnico Sampaoli mandou a campo uma equipe mista, observando os jogadores e fazendo todos os testes possíveis, mas o time fez partida pífia e foi humilhado. Os gols da partida foram anotados por Diego Costa, três de Isco, Thiago Alcântara e Iago Aspas; Otamendi fez para Los Hermanos.

A Fúria volta a campo apenas no dia 3 de junho em amistoso contra a Suíça. Já a equipe de Sampaoli tem partida prevista apenas na Copa do Mundo na Rússia, onde fará a estreia contra a Islândia em 16 de junho.

O jogo – Os primeiros minutos, a Espanha tomava a iniciativa, mas a Argentina quando tinha a bola não se afobava e perdeu boa chance aos sete minutos. Meza cruzou da esquerda na medida para Higuain, mas o atacante tocou mal na bola e desperdiçou a oportunidade.

Cinco minutos depois, Iniesta roubou a bola e tocou para Asensio, que deu belo passe para Diego Costa, na cara do gol, o atacante não perdoou e balançou as redes de Romero e 1 a 0 no placar.

O arqueiro argentino não teve mais condições de jogo, e Caballero, do Chelsea entrou. Os espanhóis quase ampliaram, após cruzamento de Asensio, Isco desviou, e Alba completou na pequena área, mas pegou embaixo e a bola foi por cima do gol.

Aos 27, os mandantes ampliaram. Asensio cruzou rasteiro, a redonda passou por Diego Costa, e Isco completou para o gol, deixando 2 a 0 no marcador.

Não indo muito bem no decorrer do primeiro tempo, os comandados de Jorge Sampaoli voltaram ao jogo, com gol de cabeça do zagueiro Otamendi, depois de cobrança de escanteio. A Fúria ainda teve outra chance com Isco, mas foi bloqueado na hora da finalização.

Na etapa complementar, a Espanha voltou melhor e ampliou o placar aos sete minutos. Iago Aspas recebeu nas costas de Marcos Rojo, ajeitou para Isco, que livre de marcação, bateu com categoria.

Dois minutos depois, o time de Lopetegui ampliou. Thiago Alcântara deu lançamento primoroso para Isco, de novo com muita liberdade entrou na área, rolou para Aspas, este ajeitou para o próprio Thiago Alcântara marcar o quarto dos espanhóis. Virou goleada.

O baile espanhol continuava. Iago Aspas recebeu belo lançamento, e completamente livre empurrou para as redes. O gol contou com saída equivocada de Caballero. Minutos depois, Otamendi falhou na saída de bola, e Aspas rolou para Isco marcar o terceiro no jogo, o sexto dos espanhóis. Impiedosos 6 a 1.

A Argentina sofreu muito com o golpe, e a Espanha seguia criando todas as chances, desperdiçando várias, podendo ampliar ainda mais. Os jogadores que estavam no banco olhavam perplexos para o placar, enquanto os que estavam no gramado perdiam a linha e faziam faltas violentas. O jogo acabou em 6 a 1.