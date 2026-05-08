Com futuro indefinido no Catar, lateral brasileiro disputa mais uma final pelo Al Sadd

O lateral-esquerdo Paulo Otavio, de 31 anos, disputa neste sábado, às 11h30 (de Brasília), a final da Copa do Emir com o Al Sadd, diante do Al Gharafa. A partida pode garantir ao brasileiro o sexto título pelo clube do Catar e ocorre em meio à indefinição sobre seu futuro, já que o contrato termina em junho.

Paulo Otavio atravessa um dos melhores momentos da carreira. Ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo das últimas três edições da Qatar Stars League e, em abril, conquistou o tricampeonato nacional com o Al Sadd. O jogador marcou gols nos jogos que confirmaram os títulos da equipe na competição.

Revelado pelo Athletico-PR em 2012, o lateral teve passagem pelo Tombense antes de iniciar carreira no exterior. Em 2016, foi contratado pelo LASK Linz, da Áustria. Posteriormente, transferiu-se para o Wolfsburg, da Alemanha, clube pelo qual atuou entre 2019 e 2023, disputou a Champions League e, na sequência, acertou com o Al Sadd.



Na última edição da Champions League Asiática, Paulo Otavio liderou a estatística de desarmes da competição, com 53 ações defensivas em 10 jogos, segundo dados do Sofascore. O lateral também foi o jogador com mais desarmes na Qatar Stars League na mesma temporada. Pelo Al Sadd, soma 98 partidas, com nove gols e 16 assistências, e atua ao lado dos brasileiros Roberto Firmino e Claudinho.

“São fundamentos que eu trouxe da Alemanha. Como a maioria dos laterais brasileiros, eu também procuro apoiar bastante o ataque, mas os quatro anos em que atuei no Wolfsburg, e em especial meu período com o Oliver Glasner, me fizeram um jogador muito mais disciplinado defensivamente”, afirmou o jogador.

Com vínculo apenas até junho, Paulo Otavio não descarta um retorno ao futebol brasileiro. O lateral, no entanto, mantém o foco na decisão da Copa do Emir.

“O futuro a Deus pertence e eu quero desfrutar desse final de temporada por aqui antes de definir meu próximo passo. Estou muito feliz e confiante em mais uma conquista. Sempre gostei dos grandes jogos e tive a felicidade de marcar gols importantes na carreira. Quem sabe isso não possa se repetir?”, finalizou.

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