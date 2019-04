Com contrato até janeiro, Gil comenta interesse de times do Brasil

Gil está em sua quarta temporada seguida na China. Após três anos no Corinthians, onde foi campeão nacional de 2015, o zagueiro se transferiu ao Shandong Luneng e tem contrato até janeiro do próximo ano. Especulado em alguns times brasileiros, o jogador de 31 anos agradeceu o interesse, mas afirmou que o foco está no futebol asiático.

“Eu tenho contrato até janeiro e minha cabeça está aqui. Não posso falar sobre situação de saída enquanto tiver vínculo. Tenho acompanhado as notícias do Brasil, mas não fico pensando nisso, apesar de ser um sinal de que o trabalho está sendo bem feito”, disse.

“É gratificante quando vejo que existem clubes grandes interessados em meu futebol. Estou feliz aqui, o carinho dos torcedores é enorme, já é minha quarta temporada e quero fechar esse ciclo da melhor maneira possível – finalizou o brasileiro”, completou.

Faltando pouco mais de oito meses para o vencimento de seu vínculo com o Shandong Luneng, Gil pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho deste ano. Nesta temporada, ele já disputou dez partidas, todas como titular e durante os 90 minutos em campo. Ao todo, o defensor tem 118 compromissos e nove gols anotados.

O Shandong Luneng volta a campo pela Liga da China no próximo domingo, diante do Wuhan. A equipe de Gil ocupa a sétima posição, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, e ainda está viva na Liga dos Campeões da Ásia.