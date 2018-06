Clube de Carille na Arábia anuncia contratação de Fernandão, ex-Palmeiras

Fábio Carille parece estar disposto a rechear o seu novo elenco com atletas brasileiros. Na manhã desta terça-feira, o Al Wehda anunciou a contratação do atacante Fernandão, ex-Palmeiras, que estava atuando pelo Fenerbahçe, da Turquia.

A equipe anunciou a contratação do centroavante a partir de um vídeo publicado em suas redes sociais, onde um representante do clube dá as boas vindas ao novo contratado logo após a assinatura do contrato. Posteriormente o clube divulgou um vídeo com lances do atleta pelo ex-clube.

جوزيف فيرنانداو – Josef Fernandao pic.twitter.com/nKT7gHndup — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 12, 2018

Revelado pelo América-RJ, Fernandão rodou por vários clubes brasileiros até ganhar destaque quando vestiu a camisa do Palmeiras, onde fez um gol contra o Corinthians logo em sua estreia pelo Verdão. Pouco tempo depois se transferiu para o Fenerbahçe, onde realizou uma passagem de altos e baixos e encerrou com 45 gols marcados em 100 partidas.

Além do centroavante, o Al Wehda já anunciou anteriormente outros quatro estrangeiros, sendo três provenientes do futebol brasileiro. São eles o meia turco, Emre Çolak, o meia venezuelano Otero (emprestado pelo Atlético-MG), o volante Anselmo e o atacante Marcos Guilherme. Vale lembrar que a nova legislação vigente na Arábia permite a presença de oito jogadores de fora.