Brasileiros brilham, Al Sadd elimina Al-Hilal nos pênaltis e avança às quartas da Champions da Ásia

Em partida recheada de jogadores brasileiros no Prince Abdullah al-Faisal Stadium, o Al-Hilal foi eliminado da Liga dos Campeões Asiática ao ser superado pelo Al Sadd por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, pelas oitavas de final da competição nesta segunda-feira. Marcos Leonardo marcou um dos gols dos sauditas na partida, enquanto Claudinho e Roberto Firmino foram às redes pela equipe catari.

Situação do confronto

Classificado, o Al Sadd enfrenta o Vissel Kobe, do Japão, nas quartas de final. O primeiro duelo será às 13h (de Brasília) da próxima quinta-feira. Já o Al-Hilal dá adeus à competição.

📋 Resumo do jogo

🔵 AL-HILAL (2) 3 x 3 (4) AL SADD ⚪

🏆 Competição: Oitavas de final da Liga dos Campeões Asiática

🏟️ Local: Prince Abdullah al-Faisal Stadium

📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Milinkovic-Savic, aos 29' do 1ºT (Al-Hilal)

⚽ Claudinho, aos 36' do 1ºT (Al Sadd)

⚽ Al Dawsari, aos 10' do 2ºT (Al-Hilal)

⚽ Rafa Mújica, aos 13' do 2ºT (Al Sadd)

⚽ Marcos Leonardo, aos 22' do 2ºT (Al-Hilal)

⚽ Roberto Firmino, aos 25' do 2ºT (Al Sadd)

Como foi o jogo

O Al-Hilal inaugurou o placar aos 29 minutos de jogo, quando Theo Hernández cruzou da linha de fundo pela esquerda e Milinkovic-Savic arrematou firme de dentro da área para estufar as redes. O empate veio pouco depois, com Saiss tocando de calcanhar para Claudinho bater de cavadinha aos 36 minutos e deixar tudo igual.

Já na segunda etapa, aos 10 minutos, Rúben Neves enfiou para Al Dawsari finalizar cruzado de esquerda e colocar os sauditas em vantagem novamente. Apenas três minutos depois, Claudinho deu um belo lançamento na área para Mújica arrematar e empatar mais uma vez.

Aos 22, Benzema dominou um cruzamento de escanteio na segunda trave e tocou para Marcos Leonardo, que contou com uma saída ruim do goleiro Barsham para empurrar às redes sem defesa e anotar o terceiro gol do Al-Hilal. No entanto, depois de três minutos, Soria cruzou na marca do pênalti e Roberto Firmino subiu sozinho para testar no canto e igualar o marcador pelos cataris.

Na disputa de pênaltis, Rúben Neves e Marcos Leonardo converteram pelo Al-Hilal, enquanto Benzema e Bouabré desperdiçaram. Já pelo Al Sadd, Soria, Claudinho, Mújica e Afif acertaram suas cobranças, por outro lado, Roberto Firmino não conseguiu marcar.

Próximo jogo

Al-Hilal

Jogo: Al-Hilal x Al-Kholood

Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira) | 15h (de Brasília)

Competição: Copa do Rei da Arábia Saudita

Local: Kingdom Arena

Al Sadd