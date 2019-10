Brasil mantém terceira posição no ranking da Fifa; Bélgica segue líder

Apesar dos empates decepcionantes do Brasil na Data Fifa de outubro, a equipe comandada por Tite não perdeu uma posição sequer no ranking mensal da entidade máxima de futebol. Após os 184 duelos disputados neste mês, a lista, divulgada nesta quinta-feira, mostra apenas duas seleções acima da pentacampeã mundial.

Vencedora da Copa do Mundo na Rússia, em 2018, a França ocupa a segunda colocação na tabela. Com vitórias em todas as oito rodadas das Eliminatórias para Euro de 2020, a Bélgica segue na liderança isolada.

Comparando com o ranking divulgado em setembro, os três primeiros não sofreram alteração. No entanto, uma mudança logo abaixo chama atenção. A seleção de Portugal, que tropeçou no último compromisso contra a Ucrânia, foi ultrapassada pelo Uruguai e agora amarga o sexto lugar na classificação.

Abaixo, confira a lista dos dez primeiros: